Le Nordiste Bonduelle annonce l'acquisition de Ready Pac Foods, leader américain des salades en portion individuelle

Spécialiste du confort sur-mesure dans le domaine du Yachting, Victoria Yachting (Croix, 59) conçoit, fabrique et commercialise des articles sur mesure et haut de gamme de literie pour bateaux. L'entreprise dessine et confectionne ses collections de linge, tissées à partir de cotons d'Egypte, dans ses propres ateliers de Croix. Victoria Yachting équipe chaque année 1.000 nouveaux yachts et voiliers à partir de 15 mètres. En 2016, Loïc Derville décide de reprendre l'entreprise dans l'objectif de la développer. Nord Création, filiale du Groupe IRD, a choisi de s'engager aux côtés du dirigeant à hauteur de 80K€. Par ailleurs, Victoria Yachting a récemment ouvert un corner dans un show-room à Antibes.