Les groupes vendéen Fleury Michon et ligérien Terrena lancent "J’Aime le poulet", une nouvelle gamme sans OGM ni antibiotiques

ASI, société de services du numérique de Saint-Herblain (44 ; 32M€ de CA 2016), est spécialisée dans les solutions digitales qui améliorent l’expérience des collaborateurs et des clients. Jean-Paul Chapron, président de la société depuis neuf ans, reprend la majorité du capital en y associant une vingtaine de cadres de l’entreprise tandis que MBO partenaires sort. Il réalise cette opération avec l’appui du fonds d'investissement Ouest-Croissance, qui fait son entrée au capital aux côtés de BNP Paribas Développement, actionnaire depuis 2004.Cette opération correspond, pour ASI, à l’entrée dans une nouvelle phase de développement. Après s’être réorganisée pour faire face à une forte croissance depuis 2008 – ses effectifs ont plus que doublé en huit ans, pour atteindre 360 collaborateurs, et ils augmenteront encore – la société est en ordre de marche pour se développer sur l’ensemble de ses métiers : la digitalisation des processus et des services, la valorisation des données et la business intelligence, les plates-formes collaboratives et la transformation de la relation client. ASI compte tout particulièrement accélérer sa pénétration dans les grands comptes.