La coopérative normande Cap Seine réunit Eco-Technilin, FIR et Linéo dans un pôle Lin

Spécialiste de la gestion de flottes en autopartage pour les entreprises et les collectivités, Mobility Tech Green annonce la réalisation d'un premier tour de table de 5M€ auprès de Financière Fonds Privés. Cette opération va permettre à la start-up rennaise (35) de doubler ses effectifs en 2017. Des profils commerciaux, ingénieurs et de gestion de projet sont actuellement recherchés. Le renforcement de la force commerciale accompagnera la multiplication par deux en 2017 du nombre de véhicules équipés e-Colibri. Mobility Tech Green dispose à l’heure actuelle d’un carnet de commandes de plus de 10.000 véhicules au sein desquels sa solution sera déployée dans les 3 années à venir. Cette levée de fonds s’accompagne du lancement d’un nouveau produit d’identification du conducteur : Who drives. Mobility Tech Green, qui annonçait un CA de 1,5M€ sur l’exercice décalé 2015/2016, devrait atteindre son objectif de 3M€ en 2017. Des partenariats d’envergure viennent notamment d’être signés, avec La Poste et plus récemment Modulauto.