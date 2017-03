Lidl projette d'investir 45M€ dans la construction d'une plateforme logistique de 55.000m² sur l'Actiparc Nîmes Grézan, avec 160 emplois à la clé à terme

Le pôle de transformation alimentaire du Marché d’Intérêt National (MIN) Mercadis de Montpellier Méditerranée Métropole (34) a été inauguré le 28 février dernier. Il regroupe une pépinière de 6 entreprises qui transforment des fruits, légumes et viandes (légumerie, conserverie, séchage, préparation à façon, maturation, cuisson, découpage et conditionnement) : Agriviva, Clarelia, Il était un fruit, Label d’oc, Le détour et Le goût du boeuf.Le pôle, qui valorisera les productions agricoles locales, "offre notamment une mutualisation des équipements et des services, des échanges et collaborations entre entreprises, une gestion efficiente des flux logistiques et une réduction de leurs impacts sur l’environnement" déclare Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole.Le nouveau pôle, qui totalise pour l'heure 38 emplois (30% en contrat d’insertion professionnelle), en prévoit 60 d’ici fin 2017.