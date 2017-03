Le groupe alsacien Poulaillon annonce l'acquisition du site de production 365 Matins à Saint-Vit, près de Besançon

Le groupe d'informatique officinale Pharmagest Interactive (Villers-lès-Nancy, 54) annonce son implantation outre-Manche grâce à une prise de participation dans les sociétés irlandaise MultiMeds et anglaise CareMeds, toutes deux spécialisées dans le développement technologique d'applications innovantes dédiées à l'observance thérapeutique. La première développe une solution PDA (Préparation des doses à administrer) manuelle avec un pilulier complet et innovant protégé par brevet tandis que la seconde a conçu une plate-forme sur le cloud sécurisé de traçabilité du circuit du médicament par pilulier. "Ces deux acquisitions rentrent parfaitement dans la stratégie e-Santé du groupe Pharmagest et celle d'être un acteur de l'observance du traitement", explique Thierry Chapusot, président du conseil d'administration du groupe nancéien. "Notre objectif est de renforcer à très court terme le développement de cette offre en Europe, qui viendra par ailleurs accompagner notre stratégie de développement à l'international".