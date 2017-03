La Rennaise Mobility Tech Green lève 5M€ auprès de Financière Fonds Privés afin de poursuivre sa croissance et de doubler ses effectifs cette année

Ce jeudi 2 mars a eu lieu la pose de la première pierre du nouveau siège du Pôle Entreprises et Institutionnels du Crédit Mutuel Arkéa. La construction de ce bâtiment de 4.100m² a été confiée au groupe Lamotte. Situé au sein du Parc d’affaires Edonia à Saint-Grégoire (35), il pourra accueillir jusqu’à 300 collaborateurs. Installé à Rennes (35 - rue de Saint-Malo au Sextant) depuis 2010, le Pôle E&I du Crédit Mutuel Arkéa déménagera en juillet 2018. Un bâtiment plus grand, des espaces plus agréables, des modes de travail plus collaboratifs, c’est l’ambition de l’équipe dirigeante qui a associé ses collaborateurs à la réflexion sur l’agencement des locaux.Pour le groupe bancaire, cet investissement confirme son engagement à maintenir les centres de décision en région et à œuvrer pour le développement de l’emploi local.