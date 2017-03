Le groupe nancéien Pharmagest Interactive prend le contrôle des sociétés MultiMeds et CareMeds, implantées outre-Manche, et se renforce ainsi sur le créneau de l'observance thérapeutique

L'Institut de Recherche Technologique Matériaux, Métallurgie et Procédés (IRT M2P ; siège à Metz, 57) a pour mission d'accélérer les processus d'innovation et d'optimiser la montée en maturité des technologies clés partagées entre les secteurs industriels majeurs (aéronautique, automobile, naval, énergie, industrie générale) dans les domaines des matériaux, de la métallurgie et des procédés associés. Sur la période 2013-2016, il a lancé 17 projets de recherche pour un budget global de plus de 60M€, investi 16M€ dans la création de plates-formes technologiques uniques et embauché 60 personnes. Suite à cette première période réussie, le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) souhaite encourager cette dynamique en débloquant 10M€ supplémentaires. L'IRT M2P bénéficiera ainsi de 33,25M€ pour réaliser des projets cofinancés par les industriels. La nouvelle période 2017-2020 permettra à M2P de poursuivre sa croissance et de stabiliser sa structure avec près de 67M€ de nouveaux projets permettant un deuxième programme d'investissement d'environ 12M€.