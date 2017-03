Groupe Gorgé souhaite introduire Prodways Group, sa filiale d'impression 3D, sur Euronext Paris

La RATP a annoncé le recrutement de plus de 3.100 nouveaux salariés en Île-de-France en 2017. Cette dynamique est liée aux nombreux projets en cours et à venir, notamment de modernisation et de prolongements de lignes ou encore pour répondre aux nouveaux besoin de l’entreprise et accompagner son évolution pour répondre aux enjeux de la mobilité durable et connectée.Dans le détail, les besoins concernent : - les conducteurs et conductrices de bus (1.500 postes) ;- l’encadrement (600 postes) ;- les agents des stations et gares (400 postes) ;- les agents de maintenance (250 postes) ;- les conducteurs et conductrices de métro (230 postes) ;- les agents de sécurité (100 postes) ;- les agents de contrôle (30 postes).En outre, la RATP propose également cette année 450 contrats d’alternance et près de 1.200 d’insertion.