A Morlaas, Flex-On boucle sa première levée de fonds auprès d'Aquiti Gestion et d'Adour Business Angels afin de financer sa R&D

ECA Group (La Garde, 83), au travers de sa filiale Elta (Toulouse - 31) récemment acquise (cf. First Eco du 06/12/2016), s’est vu récemment attribuer plusieurs contrats de fourniture de balises de détresse pour un montant total approchant les 3M€. Ces balises (Emergency Locator Transmitters – ELTs) sont destinées à l’équipement de 680 avions monocouloir en Asie, Europe et aux États-Unis.Acteur majeur sur le marché de l’aviation civile, avec plus de 26.000 ELT déjà installées, Elta livrera directement les balises automatiques fixes et portables sur les lignes d’assemblage des avionneurs.