Recépieux va fournir sa solution de pré-recépage au géant espagnol du BTP Comsa Corporación

Spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), Spineway (Ecully, 69) annonce la signature d'un nouveau contrat de distribution aux Etats-Unis, avec un distributeur américain basé dans le Midwest. Ce dernier dispose d'un portefeuille client composé de plusieurs hôpitaux et centres de chirurgie. Spineway USA a déjà reçu deux commandes portant sur ses gammes Mont-Blanc et Twin Peaks. Ce nouvel accord s'ajoute à ceux conclus en Californie (septembre 2016) et au Texas (janvier 2017).