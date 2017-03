Recépieux va fournir sa solution de pré-recépage au géant espagnol du BTP Comsa Corporación

Acteur majeur du PVC en Europe, Kem One (siège à Lyon, 69 ; CA 800M€ ; plus de 1.200 collaborateurs sur 7 sites en France et 1 en Espagne) annonce son alliance, au sein de la co-entreprise Kem One Chemplast, avec l'un des leaders indiens du PVC : Chemplast Sanmar. Implantée sur le territoire indien, leur future usine sera destinée à répondre à la demande en forte croissance du marché domestique en PVC surchloré, très utilisé dans le secteur du bâtiment. Ce projet, pour lequel Kem One fournira la technologie, est estimé à environ 48M$ (46M€). L’unité aura une capacité de production de 22.000 tonnes par an de résines PVC-C et fabriquera également des compounds PVC-C.