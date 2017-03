Parallèlement au recrutement annoncé de 27 nouveaux collaborateurs en 2017, Atol Conseils et Développements s’apprête à étendre ses locaux sur 400m² à Gevrey-Chambertin, moyennant 500K€

Basée à Raon-l'Etape (88), l'entreprise 3D Prod assure la conception et l'impression de prototypes, de maquettes et d'objets avec les technologies d'impression 3D. Se présentant comme l'un des leaders sur son secteur, elle vient de se doter du nouveau système HP Multi Jet Fusion 3D, inédit en France. Conçu pour les environnements de production et fondé sur une plateforme ouverte, celui-ci permet de produire des pièces de haute qualité beaucoup plus rapidement qu’avec les systèmes actuels et à un coût plus compétitif. 3D Prod pourra désormais répondre aux demandes de ses clients professionnels, le plus souvent sur de la petite série et du prototypage, en réalisant dans des délais réduits des pièces ayant les mêmes caractéristiques mécaniques qu’en utilisant le frittage laser de poudre.