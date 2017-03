Recépieux va fournir sa solution de pré-recépage au géant espagnol du BTP Comsa Corporación

Institut français de Recherche Technologique en microbiologie, Bioaster (Lyon, 69) développe un Partenariat Public-Privé avec bioMérieux (Marcy-l'Etoile, 69) et la Clinique des Cèdres (Echirolles, 38 ; centre clinique privé à la pointe des pratiques de prévention et de gestion des infections nosocomiales), autour du diagnostic ultra-rapide des maladies infectieuses.Ainsi, le projet CODIRA2 (Caractérisation Optique pour le DIagnostic RApide des Infections Bactériennes) est lancé dans la continuité d’un premier projet mené entre 2013 et 2015. Ce programme vise la mise au point effective de prototypes permettant l’identification bactérienne et la détermination de phénotypes de résistance aux antibiotiques dans des conditions de tests cliniques. Cette approche innovante a pour but de fournir des solutions rapides pour la détection de portage de pathogènes dangereux, notamment dans les domaines de l’obstétrique et de la gestion des infections nosocomiales à pathogènes multi-résistants dans les services de soins intensifs.