La société 3D Prod de Raon-l'Etape est la première entreprise française à s'équiper du système d'impression HP Multi Jet Fusion 3D pour la fabrication de petites séries et de prototypes

Basée à Gevrey-Chambertin (21) et également présente à Paris (75) et Lyon (69), Atol Conseils et Développements conçoit et développe des applications métier (agriculture, santé, collectivités, services et agences d'Etat...) web ou mobile, avec la mise en œuvre de fonctions cartographiques, le développement de sites et portails, l'intégration de solutions de GED et de solutions décisionnelles. Expert open source, Atol Conseils et Développements est le 1er intégrateur en France des solutions Alfresco (GED) et Pentaho (business intelligence).L’entreprise, dont l’effectif est passé de 54 collaborateurs en 2014 à plus de 90 personnes aujourd’hui, poursuit sa marche en avant avec le recrutement annoncé de 27 nouveaux collaborateurs cette année (cf. First ECO 02/03/2017). Pour accompagner cette montée en puissance, elle s’apprête à agrandir ses locaux de Gevrey-Chambertin (21). Un permis de construire a d’ores et déjà été déposé pour une surface de 400m², qui permettra de porter la surface totale du bâtiment à 1.160m². Ce projet d’extension représente un investissement de 500K€. Par ailleurs, Atol Conseils et Développements se prépare à inaugurer les locaux de son agence parisienne, dans le XIème arrondissement, fin avril et annonce aussi l’ouverture d’une agence à Lyon, où elle compte déjà des collaborateurs. Travaillant actuellement sur un projet d’innovation, qui devrait aboutir au lancement d’un nouveau produit, l’entreprise table sur une belle croissance, avec un CA prévisionnel de 7,8M€ pour 2017, contre 6M€ en 2016 et un objectif de 10M€ d’ici trois ans.