Le Nordiste Grain d’Or Gel et l'Héraultais Lubrano & Fils se rapprochent pour donner naissance au groupe Novepan

Diagnostic Medical Systems Group (DMS - Mauguio, 34) et Fujifilm Europe ont annoncé, en marge de l’European Congress of Radiology (ECR), avoir conclu deux accords commerciaux et industriels en imagerie médicale, pour les zones EMEA (Europe Middle East & Africa) et Australie.A compter du mois de mars 2017, Fujifilm Europe va intégrer la technologie Biomod 3S de modélisation 3D d’AXS Medical (DMS Group), pour les équipements de diagnostic des pathologies rachidiennes et liées à la posturologie, au sein de son nouveau capteur à rayons-X digital D-EVOTM GL. La solution sera commercialisée sous le nom Visionary 3D GL. DMS Group et Fujifilm Europe ont également conclu un accord de distribution, sous le nom de marque "Visionary", pour les solutions d’ostéodensitométrie conçues et développées par DMS Imaging.