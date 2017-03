Groupe Gorgé souhaite introduire Prodways Group, sa filiale d'impression 3D, sur Euronext Paris

Enertime (siège à Courbevoie, 92, bureaux à Lyon, 69 et Strasbourg, 67 - 42 collab.), qui conçoit, développe et met en oeuvre des machines à cycle organique de rankine (ORC) pour l’efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable, a signé le 28 février 2017 la charte du groupe français des énergies renouvelables pour l'Indonésie, avec des sociétés françaises de premier plan comme EDF, Veolia, Engie ou Vinci Energies.Ce groupe est organisé sous le patronage du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, du ministère de l'Économie et des Finances, et du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Marine, pour promouvoir les technologies et solutions offertes par les entreprises membres du groupe en Indonésie, favoriser les partenariats entre les parties prenantes françaises et indonésiennes, et enfin soutenir le déploiement de technologies renouvelables et propres, telles que celles qui sont développées par Enertime.