Recépieux va fournir sa solution de pré-recépage au géant espagnol du BTP Comsa Corporación

Leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises, l'équipementier automobile Plastic Omnium (Lyon, 69 ; 33.000 collaborateurs dans 128 usines et 23 centres de R&D) lance la construction de deux usines aux Etats-Unis, qui seront mises en service mi-2018 : - l’usine de Greer en construction en Caroline du Sud permettra de livrer toutes les grandes pièces peintes de carrosserie extérieure des BMW X3, X4, X5, X6 et des futurs modèles de l’usine BMW mitoyenne ; elle fournira également Volvo en Caroline du Sud, et Daimler en Alabama ; - le groupe produira également, grâce à sa nouvelle usine dans le Tennessee, des systèmes à carburant pour un constructeur japonais.