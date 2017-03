Le Pôle Entreprises et Institutionnels du Crédit Mutuel Arkéa investira en 2018 un nouveau siège de plus de 4.000m² dans le Parc Edonia à Saint-Grégoire

La société Primmosens, en collaboration exclusive avec l'agence Axio Pro (Rennes, 35), lance la construction et la commercialisation d'un immeuble de bureaux à Bruz (35) sur le campus de Ker Lann. Ce nouveau programme tertiaire prévoit la réalisation d'un immeuble indépendant de bureaux de 700m² sur deux niveaux. Les futurs locaux seront proposés à la vente ou à la location. Particulièrement adapté à son environnement et à la notion de campus, ce projet a été conçu pour accueillir des activités de formation avec toutes les spécificités techniques nécessaires ou des activités tertiaires, précise un communiqué. Le bâtiment a été conçu afin de permettre une modularité des surfaces et d'y installer soit un occupant unique sur 700m² soit plusieurs occupants. Le chantier doit débuter en septembre pour une livraison de l'immeuble prévue pour le printemps 2018.