Groupe Gorgé souhaite introduire Prodways Group, sa filiale d'impression 3D, sur Euronext Paris

Schmack Biogas (groupe Viessmann), l'un des premiers fournisseurs allemands d'usines de biogaz, a décroché un contrat à Sourdun (77) pour la construction d'une installation de biométhane.Dans sa première phase d'aménagement, la station devrait produire 250 Nm3/h de biogaz brut. Toutefois, la conception prévoit déjà une seconde phase d'aménagement possible afin d'augmenter la production pour atteindre 500 Nm3/h de biogaz brut.Le fournisseur de l'installation de traitement du gaz est Schmack Carbotech, le spécialiste du traitement de biogaz au sein du groupe Viessmann. Schmack Biogas fournit l'installation de biogaz et est, en tant qu'entreprise générale, responsable de l'ensemble du projet. Les autorisations nécessaires relatives à la construction du projet ont été délivrées en décembre 2016, ce qui permettra de réaliser les travaux et la première injection de biométhane d'ici fin 2017.Le donneur d'ordre est la SARL Létang Biométhane. Elle produira à partir de résidus de légumes et de cultures intermédiaires environ 25 millions de kilowattheures de biométhane par an en équivalent de gaz naturel. Cela correspond à l'approvisionnement annuel d'environ 1.500 ménages en chaleur renouvelable.