Michelin devient fournisseur officiel pour l'hypercar Valkyrie d'Aston Martin

Nextdoor (Issy-les-Moulineaux, 92) étend son réseau dans le reste de la France et ouvre un nouveau lieu de plus de 500 postes à Lyon (69), sur 5.360m² au cœur du nouvel immeuble Silex. L’espace ouvrira ses portes le 1er septembre 2017, complétant ainsi les 22.000m² d’espaces collaboratifs proposés à Paris et en Ile-de-France.Nextdoor Lyon proposera des bureaux privatifs, des places de coworking, des salles de réunion, un café-restaurant, un jardin extérieur et deux patios. "Notre objectif est de lancer de nouvelles synergies business entre les entreprises lyonnaises tout en créant une véritable alternative à l’immobilier traditionnel", explique Philippe Morel, Président de Nextdoor.