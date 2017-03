Le groupe DMS de Mauguio signe deux accords commerciaux et industriels avec Fujifilm Europe

Grain d’Or Gel (CA : 25M€) produit sur ses 3 sites de Lomme (59 ; siège), Dunkerque (59) et Rouen (76) une gamme complète de produits de boulangerie surgelés (pain cru, pain précuit surgelé, pâte à pizza, produits de snacking...) destinés aux points chauds de la grande distribution et à la restauration hors foyer. La société familiale Lubrano & Fils (CA : 25M€) est quant à elle spécialisée dans la production de pain précuit surgelé haut-de-gamme et "clean label" sur son site de Gigean (34).Les deux entreprises, complémentaires, ont décidé de s'unir pour donner naissance au groupe Noveplan (CA : 50M€), qui ambitionne de devenir le leader français des produits de boulangerie "premium". Cette stratégie s’appuiera sur la poursuite d’une politique d’investissement industriel et sur la recherche d’opportunités d’acquisitions complémentaires en termes de produits et de couverture géographique.Le nouveau groupe est présidé par Marc Lévy (PDG de Grain d’Or Gel), tandis que François Lubrano (dirigeant de la société éponyme) devient Directeur Produit et R&D.