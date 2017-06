STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Akrone est un jeune créateur et fabricant de montres de haute qualité labellisées "fabriquées en France". La société, basée à Nantes (44), annonce avoir bouclé une levée de fonds auprès du fonds Courtin Investment, dirigé par Christophe Courtin, qui acquiert 25% du capital à l'issue de l'opération. Le montant n'est pas communiqué. Cette opération "va nous permettre d'accélérer notre développement et de réaliser de nouveaux modèles de montres et d'accessoires avec toujours la même exigence", commente Erwan Kerneur, président de la start-up.