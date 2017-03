La Rouennaise TargEDys récolte une aide de 1,1M€ de Bpifrance pour financer son développement

Hemarina, la société morlaisienne (29) de biotechnologie marine qui développe des transporteurs d’oxygène innovants d'origine marine, annonce le succès de sa dernière levée de fonds pour un montant total de plus de 8M€, réalisée auprès de ses investisseurs historiques Finistère Angels, Armor Angels, XMP/Business Angels des Grandes Ecoles et le CM-CIC. L'entreprise accueille également de nouveaux actionnaires français et européens, principalement des professionnels de la santé, des dirigeants d’entreprises, plusieurs Family offices et Force 29, le fonds d’investissement de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère. "Cette nouvelle augmentation de capital vient renforcer de manière significative notre position financière. Elle va nous permettre d’accélérer nos programmes de recherche [... mais] également de négocier en toute sérénité des accords de licences sur nos technologies propriétaires et de renforcer l’équipe de management", explique le Dr. Franck Zal, fondateur et P-DG d'Hemarina.