Le groupe iXblue inaugure un nouveau site à Besançon pour relever les défis de la photonique de demain

Le leader mondial de la chimie BASF et la PME Plant Advanced Technologies (PAT ; Vandoeuvre-lès-Nancy, 54), spécialisée dans l'ingénierie des plantes rares, intensifient leur programme collaboratif de R&D visant à apporter des solutions innovantes et pertinentes pour l'industrie cosmétique et l'agriculture. A Vandoeuvre-lès-Nancy, PAT exploite un site composé de 3ha de serres permettant la production industrielle de biomolécules réputées "non sourçables", tout en préservant l'environnement et la biodiversité végétale naturelle. A Pulnoy (54), BASF Beauty Care Solutions a décidé d'investir dans une plate-forme de recherche spécialisée dans le domaine de l'extraction et des process pour la cosmétique. En s'appuyant sur la technologie de PAT, BASF espère apporter au marché de la cosmétique de nouvelles biomolécules d'intérêt pour le soin de la peau. A Limburgerhof (Allemagne), BASF identifie les molécules les plus efficaces contre les champignons, insectes ravageurs de cultures ou encore mauvaises herbes, grâce à sa plate-forme ultramoderne de screening.