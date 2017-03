Le groupe iXblue inaugure un nouveau site à Besançon pour relever les défis de la photonique de demain

A Duppigheim (67), Alstom (siège à Saint-Ouen, 93) et NewTL (NTL ; Duppigheim) ont présenté, jeudi 9 mars 2017, une solution innovante de mobilité 100% électrique baptisée Aptis. Equipé de quatre roues orientables, ce véhicule offre un accès par un plancher bas intégral et une vue à 360°. Facile à entretenir et ayant la durée de vie la plus longue de sa catégorie, il occupe par ailleurs 25% de surface en moins dans les virages et s'intègre parfaitement dans la ville. Outre Aptis, Alstom et NTL fourniront également l'ensemble du système incluant les options de charge, l'infrastructure routière, le leasing et des options de garantie. Les prototypes d'Aptis sont fabriqués dans l'usine NTL de Duppigheim et les principaux composants sont produits sur cinq sites d'Alstom en France : Saint-Ouen (93) pour la gestion de projet et l'intégration des systèmes, Tarbes (65) pour la traction, Ornans (25) pour les moteurs, Vitrolles (13) pour le système SRS et Villeurbanne (69) pour les composants électroniques de la chaine de traction.Aptis a déjà suscité l'intérêt de clients européens et a été choisi en France par le STIF pour le lancement de deux essais, dont un avec la RATP. Aptis sera testé à Paris (75) et dans la région Île-de-France au cours du deuxième semestre 2017.