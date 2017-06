STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Cerinnov Group (siège à Limoges, 87), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, révèle dans un communiqué avoir conclu un accord en vue d’acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société Ceramifor auprès de ses actionnaires. Cette dernière, basée à Leiria au Portugal, est un expert de la conception et de la fabrication de fours à destination des industriels de la céramique et du verre. Hautement automatisées, ses fours sont équipés d'un système de contrôle par ordinateur qui peut inclure plusieurs programmes de cuisson afin de répondre aux spécificités de chaque client. Fort d’un savoir-faire de plus de 30 ans et avec près de 80% de parts de marché au Portugal, Ceramifor (29 employés ; 3,07M€ de CA 2016) a déjà livré plus de 5.000 fours à travers le monde. L’entreprise adresse une diversité de secteurs comprenant notamment les arts de la table, le sanitaire ou la céramique technique.