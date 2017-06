STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Soditen Group (Luigny, 28) conçoit, fabrique et distribue des produits pour améliorer le fonctionnement des moteurs, l’entretien intérieur et extérieur des automobiles, des motos et des poids-lourds. La société annonce dans un communiqué l’acquisition du fabricant français d’équipement de garage Rassant International. Basé à Bailleau-le-Pin (28),près de Chartres (28), ce dernier développe depuis plus de 90 ans des produits d'équipements de manutention et de levage à base de dispositif hydraulique : crics, vérins de fosses, presses, coussins de levage, chandelles, grues… pour des applications de toutes capacités (de 0 à 150 tonnes) destinées au monde agricole, industriel, aéronautique et automobile (VL et PL). Parmi ses clients se trouvent de grands acteurs mondiaux, des administrations françaises ou étrangères, ainsi que tout un tissu de petites industries, de distributeurs et de revendeurs, de constructeurs et d’utilisateurs finaux. "Nous sommes très heureux de cette acquisition qui va nous permettre de relancer cette marque emblématique mais également de diversifier nos activités sur des marchés sur lesquels nous évoluons depuis 35 ans", commente Guy Bourdon, président de Soditen Group.