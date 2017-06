STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Créée en 1997 à Chartres, Prodex (Gellainville, 28 ; 26 salariés, 5M€ de CA 2015) conçoit, fabrique et distribue des joints caoutchoucs thermoplastiques élastomères pour les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de l’alimentaire et du portuaire. À l’occasion du départ à la retraite du dirigeant fondateur, Cyril Mérand reprend l’entreprise avec le soutien d'Ouest Croissance. Ex-directeur d’une filiale d’un groupe familial, ingénieur en mécanique, le repreneur a fait toute sa carrière dans l’industrie nautique et navale. Il entend continuer à développer la société selon deux axes forts : l’innovation produit et l’export, qui représente aujourd’hui 15% de l’activité.