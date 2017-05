Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

PV Cycle France (Paris, 75), l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte de panneaux photovoltaïques usagés, confie à Veolia, via sa filiale Triade Electronique, le traitement et la valorisation de ces équipements en fin de vie. Située à Rousset (13) et dotée d’une technologie unique en France, la première unité française de traitement et de valorisation de panneaux photovoltaïques valorisera 1.400 tonnes de matières par an dès 2017, et jusqu’à 4.000 tonnes en 2021. Les matières premières secondaires seront ensuite réinjectées dans diverses filières (aluminium, verre, cuivre) dans une logique d’économie circulaire. "Ce contrat, inédit en France, [...] marque le début d’une longue collaboration avec PV Cycle, seul éco-organisme de ce secteur" indique Bernard Harambillet, directeur général Recyclage & Valorisation des Déchets de Veolia en France.