Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

TAB Rail Road (Saint-Jean-de-Vedas, 34), acteur majeur du transport combiné rail route en France, annonce la mise en service d'une flotte de six camions au BioGNV pour assurer le pré et post acheminement des flux qui transitent sur sa nouvelle ligne ferroviaire entre les ports de Lille (59) et de Marseille (13) en passant par Bonneuil-sur-Marne (94 ; cf. First ECO du 07/11/16). Le groupe positionne ainsi cinq camions au départ de la région parisienne et un au départ de Lille. Une dizaine de véhicules supplémentaires viendront s'ajouter d'ici le mois de juin à Marseille.