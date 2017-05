Engie Cofely commande 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène à Symbio pour ses activités à Gennevilliers

FM Logistic (Phalsbourg, 57), groupe de transport et logistique indépendant d'envergure internationale, a annoncé l'inauguration de sa 29e plateforme française, située à Mormant (77). Celle-ci accueille, pour le nord de la France, les activités d’entreposage et de copacking de la gamme Biscuit du groupe Mondelez International, acteur mondial majeur sur les marchés du chocolat, du chewing-gum, des bonbons et du biscuit. Précédemment hébergées sur le site voisin de Moissy-Cramayel (77), ces activités ont été transférées à partir de septembre 2016 afin de bénéficier d’infrastructures logistiques mieux adaptées et capables d’accompagner leur développement. La plateforme de Mormant dispose actuellement de 8 cellules dédiées à Mondelez International (7 pour l’entreposage et 1 pour le conditionnement à façon), représentant 44.000 m², et emploie plus de 250 personnes. À vocation multi-clients et multi-activités, le site comptera à terme 20 cellules pour une surface totale de 116.000 m² et accueillera entre 350 et 400 collaborateurs.