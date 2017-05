Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

Sartorius Stedim Biotech (SSB ; CA 2016 : env. 140M€), l'un des principaux fournisseurs de l'industrie biopharmaceutique, la Région PACA et la Métropole Aix-Marseille Provence lancent un programme de R&D et investissent 23M€ entre 2016 à 2018 sur les activités de recherche et développement de l’entité aubagnaise Sartorius Stedim FMT, pionnière des technologies à usage uniques sûres et modulaires pour la production de médicaments modernes biopharmaceutiques. En raison du fort développement des dernières années et pour soutenir la croissance future, Sartorius Stedim FMT va également étendre sa capacité de production d'un tiers et doubler la superficie de sa plateforme logistique. L'entreprise s’engage enfin à recruter 200 personnes supplémentaires sur la période 2016-2018 sur l’ensemble de ses métiers. Entre 2007-2018, la société devrait tripler le nombre de ses salariés passant de 300 à 900 à fin 2018.