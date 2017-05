EnobraQ, basée à Ramonville-Saint-Agne, se dote d'un nouveau directeur général : Christophe Dardel, et prépare une levée de fonds pour fin 2017

GreenMe (ZA de Peyres - Aire sur l'Adour - 40) conçoit et produit un objet connecté, qui permet d'améliorer le bien-être au travail des salariés et en profite pour réduire la consommation d’énergie des bâtiments. Ce cube est capable de mesurer 10 paramètres relatifs au confort et à la santé comme la température, l’hygrométrie, le niveau de bruit, la qualité de l’éclairage ou le besoin en renouvellement d’air. A ce jour, plus de 400 objets sont déjà déployés dans de grands groupes. Aquitaine Amorçage vient d'attribuer des prêts d’honneur à GreenMe, faisant effet de levier sur un financement de Bpifrance et permettant ainsi à la jeune pousse de lancer les premières productions en série, de structurer l’équipe et de renforcer les capitaux propres. GreenMe pourra ainsi s'atteler à préparer une prochaine levée de fonds.