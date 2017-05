Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Le groupe jurassien RGF (plus de 20M€ de CA) assure la conception et la fabrication de petites pièces techniques en plastique et/ou en métal sur des marchés de niche. Il compte cinq sites de production à : Pratz (39 ; siège) ; Eybens (38) ; Ruy (38) ; Thyez (74) et à Oradea (Roumanie). Avec l'appui des co-investisseurs Capital Transmission (Banque Cantonale de Genève) et Bpifrance, le spécialiste du capital-investissement Omnes Capital vient d'entrer au capital de RGF aux côtés du repreneur Pascal Daviet dans le cadre d'une opération de Management-Buy-In (MBI). Joël Béraldin, le dirigeant et actionnaire à 100% de la société, cède l'intégralité de ses parts et réinvestit dans l'opération de façon minoritaire. "Mon objectif est de poursuivre la croissance du groupe RGF en orientant le développement commercial vers des produits et des sous-ensembles à plus forte valeur ajoutée afin de devenir un acteur majeur de la plasturgie de demain", a déclaré Pascal Daviet, dans un communiqué.