Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Leader français de l'ingénierie acoustique et vibratoire, Venathec (Vandoeuvre-lès-Nancy, 54 ; 65 collaborateurs ; 14 agences dans l'Hexagone) annonce l'acquisition de 100% du capital de l'entreprise Acouplus (Grenoble, 38 ; 7 collaborateurs), spécialisée dans l'acoustique des transports, de l'environnement et du bâtiment. L'opération doit permettre à la société lorraine de renforcer sa présence dans le sud-est de la France ainsi que son expertise en acoustique des infrastructures. Venathec va en outre amplifier sa présence auprès des collectivités et se doter d'une offre de services qualifiée pour elles.