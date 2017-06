STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Séché Environnement, acteur majeur de la valorisation et du traitement des déchets ménagers et industriels, annonce l’acquisition, auprès du Groupe Befesa, de 76% du capital de la société Solarca, spécialiste des services de maintenance industrielle par nettoyage chimique. A travers cette prise de participation majoritaire, le groupe familial basé à Changé (53) se renforce dans les métiers de services à forte valeur ajoutée auprès des clientèles industrielles de son cœur de cible, et notamment dans les secteurs de la chimie, de la pétrochimie et de l’énergie. Solarca (110 salariés ; 17M€ de CA 2016) est principalement présente en Espagne (Tarragone) mais est aussi implantée en Europe (France,Royaume-Uni, Portugal, …) et dans plusieurs régions du monde où elle accompagne ses clients (Amérique Latine, Asie…). Par cette opération, Séché Environnement acquiert également de nouvelles bases en vue de son développement dans des zones-cibles à l’International. Le groupe mayennais dispose d’une option d’achat sur le solde du capital, exerçable dans les 5 prochaines années.