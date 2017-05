Engie Cofely commande 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène à Symbio pour ses activités à Gennevilliers

Total Marketing France (Nanterre, 92), filiale de Total Marketing Services dédiée aux activités opérationnelles en France, et Enerthem (Courbevoie, 92), société du groupe Idex et acteur dynamique de la transition énergétique, ont annoncé la signature d'un contrat de fourniture d’un combustible liquide 100 % biomasse pour l’alimentation du réseau de chaleur du quartier de La Défense (92). Total Marketing France a proposé en 2016 à Enerthem Total Biotech Fuel, un combustible innovant intégralement issu de la biomasse qui réduit les émissions de soufre et d'azote de 50 % minimum et qui améliore fortement l'empreinte carbone. Enerthem a décidé d'adopter ce combustible 100 % d'origine biomasse sur le site de Courbevoie en janvier 2017. Grâce ce choix, une partie du chauffage de Paris la Défense est désormais assurée par de la biomasse liquide.