Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

SNCF Logistics et Traxens (Marseille, 13) créent un partenariat d’innovation pour mettre en service dès 2017 une nouvelle génération de trains de fret. Ils seront équipés de boitiers connectés apportant de nouveaux services à l’ensemble des acteurs du fret ferroviaire. Opérationnelle dès le 2e semestre 2017, cette innovation digitale donnera naissance à une nouvelle génération de trains de fret, qui contribueront à renforcer la performance et l’attractivité du mode ferroviaire sur le marché du transport de marchandises. La présentation détaillée du train fret digital aura lieu le 10 mai prochain à l’occasion du salon du Transport et de la Logistique de Münich. "C’est un signe prometteur pour notre développement à la conquête de nouveaux marchés" indique Michel Fallah, fondateur et CEO de Traxens.