EnobraQ, basée à Ramonville-Saint-Agne, se dote d'un nouveau directeur général : Christophe Dardel, et prépare une levée de fonds pour fin 2017

Le Comité de sélection de la pépinière-incubateur d’entreprises innovantes de la technopole Bordeaux Technowest, spécialisée en éco-activités et écologie industrielle sur l’Ecoparc de Blanquefort (33), a sélectionné 4 nouvelles startup : - Circouleur : Concept inédit en France, l'entreprise est spécialisée en formulation et fabrication de peintures acryliques murales éco-conçues à partir du recyclage des déchets de peintures. - Urbanalgae : Production, transformation et vente de micro-algues en milieu urbain. La startup ambitionne de devenir un acteur majeur de la transition écologique au travers des technologies algosourcées dans les villes. - Solylend : Création d’une plateforme de financement participatif par le prêt qui vise à connecter les prêteurs et les entreprises autour de projets éco-durables innovants permettant le développement et l’amélioration des conditions de vie dans les pays émergents. - Saf'Eat Experts (Saint-Médard-en-Jalles - 33) : Suite d’applications mobiles et d’objets connectés innovants au service des professionnels de l’alimentaire, pour garantir l’hygiène et la sécurité des aliments.