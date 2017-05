Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Le Pôle Fibres-Energivie (siège à Strasbourg, 67) a pour mission de faire émerger, accompagner et soutenir des projets collaboratifs innovants appliqués au bâtiment. A compter de la rentrée prochaine, il proposera deux formations accessibles à tous les professionnels des secteurs. Celles-ci traiteront de sujets qui représentent aujourd'hui des enjeux majeurs pour l'ensemble de la filière. Elaborés en partenariat avec le Pôle Formation de la CCI Vosges (88) et l'Université de Strasbourg (57), ces deux cursus sont inédits en France. Le projet bénéficie d'un soutien financier de 100K€ et scientifique de la part du Critt, de l'Enstib, d'Ingeneco et d'Aven'R.