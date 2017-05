Engie Cofely commande 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène à Symbio pour ses activités à Gennevilliers

Enedis (La Défense, 92 - 38.000 personnes), entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, a posé le 24 mars 2017, avec ses partenaires, la première pierre du poste source Saclay (91). Cet ouvrage, destiné à répondre aux nouveaux besoins en électricité des bâtiments et équipements de Paris-Saclay, sera interconnecté par les réseaux de distribution avec les autres postes sources de Massy, Montjay (Les Ulis) et Saint-Aubin, et renforcera ainsi la qualité de fourniture sur Paris-Saclay. Il représente un investissement de 35 M€ et est en capacité d'accueillir trois transformateurs d'une puissance de 70MVA chacun. Enedis exploite 160 postes sources en Île-de-France et projette d'en construire 20 nouveaux pour anticiper les fortes demandes en électricité.