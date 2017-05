EnobraQ, basée à Ramonville-Saint-Agne, se dote d'un nouveau directeur général : Christophe Dardel, et prépare une levée de fonds pour fin 2017

Pizza Martine (25 collaborateurs) possède un réseau de 4 pizzerias à Bruguières, à Fonbeauzard, à Saint-Jean et à Cugnaux (31). En 2017, deux nouveaux restaurants ouvriront leurs portes en périphérie de Toulouse. En outre, l'entreprise se lance en franchise et propose aujourd’hui aux personnes qui désirent ouvrir leur propre pizzeria de devenir son partenaire. Ainsi, André et Martine Montegut cherchent de nouveaux collaborateurs pour asseoir leur marque à Toulouse et dans toute la région Midi-Pyrénées. Ils ont pour projet d’ouvrir deux franchises par an dans les cinq prochaines années.