Engie Cofely commande 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène à Symbio pour ses activités à Gennevilliers

Engie, à travers sa filiale Axima (La Défense, 92) a été choisie par les chantiers navals MV Werften, situés sur les bords de la mer Baltique au nord de l'Allemagne, pour un contrat dans le cadre de la construction de 2 paquebots de croisière XXL. Ce contrat de 200 M€ porte sur l’ensemble des équipements HVAC (Ventilation/Climatisation) des zones habitées, de la salle des machines et de la production d’eau glacée et d’eau chaude. Ce marché constitue à ce jour le plus gros contrat de l’activité Marine d’Engie Axima et mobilisera près de 300 personnes en France, Allemagne et Finlande entre le début des études en 2017 et la livraison du deuxième navire en 2022. Le design et les essais seront réalisés conjointement par les deux partenaires et Engie Axima sera ensuite en charge de l’installation et de la mise en route des équipements ainsi que du management de projet dans sa globalité. Les études sont lancées et le démarrage des travaux est prévu début 2018, pour une livraison du premier bateau en 2021 et du second en 2022. "Cette nouvelle implantation en Europe du Nord vient confirmer le déploiement international de la délégation Marine, déjà présente en Inde, à Singapour, en Malaisie, en Corée, au Brésil, ainsi que notre expertise sur des navires XXL avec notamment l’Harmony of the Seas, livré en 2016, et 4 nouveaux paquebots de croisière dont les chantiers sont en cours", indique Philippe Le Berre, directeur délégué du département Marine et Oil&Gas d’Engie Axima.