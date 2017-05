EnobraQ, basée à Ramonville-Saint-Agne, se dote d'un nouveau directeur général : Christophe Dardel, et prépare une levée de fonds pour fin 2017

Spécialisé dans l'immobilier résidentiel et les résidences services étudiantes et seniors, le groupe toulousain (31) LP Promotion (115 collaborateurs - CA de 180M€) vient de procéder à une réorganisation de son capital. Lucien Ponsot, fondateur du groupe, transmet la présidence à son fils Laurent (DG depuis 2006). Pierre Aoun devient DG et Romain Lachièze devient Directeur Général Délégué. Ils détiennent ensemble la majorité du capital de la nouvelle entité, accueillant Abenex (conseil en investissement) comme nouvel actionnaire. "Avec cette nouvelle organisation et l'entrée au capital d'un actionnaire de poids, LP Promotion se donne les moyens, à l'horizon 2020, de devenir le leader de l'immobilier résidentiel dans le Sud-Ouest", indiquent Laurent Ponsot et Pierre Aoun.