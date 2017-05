Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

Dans le cadre de la conception et de la réalisation du nouvel éco-quartier de l’Anse du Portier à Monaco (98), Bouygues Travaux Publics s’est vu confier les travaux de l’infrastructure maritime qui servira de socle à l’extension en mer de la Principauté. Elle sera constituée d’une ceinture de protection de caissons en béton armé et de remblais. C’est dans le Grand Port Maritime de Marseille (13) que ces caissons seront préfabriqués. L’usine sera installée dans les bassins Est du port, sur des surfaces louées pour l’occasion au GPMM. A l’avant-port Nord, sur un terre-plein de 11.900m², seront installés les bureaux, cantonnements et parking du chantier ainsi qu’un espace de stockage. La zone de préfabrication des caissons se compose d’un espace de travail de 10.000m² à quai et d'une zone de 32.000m² sur le plan d’eau où sera positionnée un important caissonnier ou dock flottant. L’installation du chantier à l’intérieur du port démarrera en avril 2017 avec la zone de bureaux et de cantonnements. En mai, démarreront les premiers dragages et l’exécution des pieux pour les grues. Les pontons seront installés en juillet 2017 tandis que la livraison du caissonnier interviendra en août. La fabrication des caissons pourra ainsi démarrer en septembre 2017 et durera jusqu’en mars 2019. Au total, elle générera plus de 700 emplois directs et indirects. Le montant total de l’opération s’élève à 145M€, et de nombreuses entreprises locales ou régionales ont été et seront mobilisées dans le cadre de ce projet industriel.