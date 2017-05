Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

Eurovia (Rueil Malmaison, 92 ; Vinci) reprend les activités de la société Prestosid. Implantée à Raismes (59) et à Cavaillon (84), cette dernière est spécialisée dans les travaux de démantèlement et désamiantage en milieu industriel. Les activités de Prestosid viennent renforcer le pôle démolition désamiantage d'Eurovia composé de Cardem et Colombo, filiales spécialisées dans la démolition mécanique et à l'explosif, la déconstruction, la dépose et le démantèlement industriel, la dépollution, le désamiantage, le recyclage et la valorisation des matériaux et déchets. Le nouvel ensemble compte 500 employés et affiche un chiffre d'affaires de près de 100M€ en 2016. Il couvre aujourd'hui tous les métiers du réaménagement urbain et industriel en France et à l'international.