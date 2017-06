STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Evolis, dont le siège social et l'unique usine sont à Beaucouzé (49 ; 330 salariés), se présente comme le leader mondial des solutions de personnalisation et des systèmes d’impression pour cartes plastiques. Dans un communiqué, le groupe annonce le renforcement de son équipe de direction avec le recrutement de Christian Lefort en tant que directeur général des opérations monde. Christian Lefort, Franco-Allemand de 54 ans, diplômé en commerce et marketing de l’Institut Supérieur de Gestion, a acquis une expérience de 27 ans au sein des groupes Armor SA à Nantes et du groupe américain Dover Corporate, à la direction commerciale et marketing de sa filiale Markem-Imaje à Valence avant de reprendre la Direction Générale de sa filiale Datamax-O’Neil aux Etats-Unis, puis de Dirickx en Mayenne. Il a notamment occupé des fonctions de Directeur Général en France et aux États-Unis.