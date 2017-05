Selagip vient de changer de mains

Renault Trucks (Saint-Priest, 69) et XPO Logistics (Lyon, 69) ont signé un contrat de deux ans portant sur l’investissement de plus de 100M€ par XPO Logistics, dans des camions Renault Trucks, labellisés Origine France Garantie. 1.500 camions seront ainsi mis en service dans les deux ans à venir. Bruno Blin déclare : "Notre volonté est d’accompagner XPO dans sa croissance, en lui fournissant des solutions de transport performantes et adaptées aux exigences de ses clients et de ses opérations".