Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

Le groupe Quadrimex (Cavaillon, 84 ; CA prév. : 30M€) se présente comme un "révélateur de solution de la chimie" dans les produits soufrés, les technologies de séchage des hydrocarbures et les spécialités chimiques. Producteur, formulateur, distributeur, la société vient de réaliser son 4ème LMBO. Après 2 années sous LBO avec FIA Partners et Turenne Capital, Michel et Patrice Reisch, accompagnés de près de 80% des salariés du groupe, prennent leur indépendance et relancent leurs projets de développement avec un objectif ambitieux horizon 2020. Historiquement orienté sur l’exportation, Quadrimex se concentre désormais sur ses marchés stratégiques et va investir sur son site allemand pour augmenter ses capacités de production sur les produits soufrés utilisés dans les mines, la tannerie et la chimie. Le groupe va par ailleurs accélérer son développement sur l’activité séchage des hydrocarbures (marchés des raffineries et de la pétrochimie) ainsi que sur la valorisation de coproduits industriels.