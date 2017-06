STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Leader français de la distribution de produits électroménagers, image, son et d'art de la cuisine à destination des magasins de proximité, Findis emploie 491 salariés et affiche 300M€ de CA 2016 (contre 175M€ en 2010). Le groupe, basé à Beaucouzé (49), recompose son capital. À l’occasion de la sortie des actionnaires qui accompagnaient l'entreprise depuis 2011, Ouest Croissance fait son entrée au capital, au côté de Naxicap Partners qui devient actionnaire majoritaire. Sodero Gestion, BPI France, SG Capital Partenaires participent également à l’opération. Frédéric Jumentier, président de Findis, et son équipe de management réinvestissent significativement dans le groupe.